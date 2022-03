Wirtschaft : Uniper-Mutter Fortum: Keine Neuprojekte in Russland

Auch der finnische Energiekonzern Fortum reagiert auf den Ukraine-Krieg. „Business as usual“ sei keine Option, teilte der Mutterkonzern des deutschen MDax-Konzerns Uniper am Donnerstag bei der Vorlage der Bilanz mit. Alle neuen Investitionsprojekte in Russland seien gestoppt worden. Die Gaslieferungen liefen normal weiter.

Im vergangenen Jahr profitierte Fortum vor allem von gestiegenen Energiepreisen. Das Ergebnis im operativen Geschäft kletterte auf vergleichbarer Basis um 89 Prozent auf über 2,5 Milliarden Euro. Davon entfielen rund 500 Millionen auf Russland. Ein erheblicher Teil davon kommt von der Uniper-Tochter Unipro, an der der Düsseldorfer Konzern zu 84 Prozent...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.