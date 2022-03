Telekommunikation : United Internet: Hohe Investitionen in Netzausbau

Der Internetkonzern United Internet will kräftig in den Netzausbau ausgeben. Bereits in diesem Jahr wolle man insgesamt bis zu einer Milliarde Euro ausgeben - das wären mehr als dreimal so viel wie 2021.

Der Internetkonzern United Internet will in den kommenden Jahren deutlich mehr Geld für den Netzausbau ausgeben. „Der Höhepunkt der Investitionen ist 2022 noch nicht erreicht. Auch in den kommenden Jahren werden wir erheblich in unser Netz investieren“, sagte Mehrheitsaktionär- und Konzernchef Ralph Dommermuth der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Im...

