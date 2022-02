Wirtschaft : Unternehmen kritisieren langsame Planungsverfahren

Vielen Betrieben in Niedersachsen geht der Infrastrukturausbau zu langsam voran. In einer Befragung der Industrie- und Handelskammern (IHKN) erklärten mehr als 90 Prozent der Unternehmen, sie seien mit den Planungs- und Genehmigungsverfahren nicht zufrieden. „Deutschland klebt fest. Wir kommen bei keinem Thema mit Speed weiter“, sagte IHKN-Präsident Andreas Kirschenmann am Freitag.

Gleichzeitig stuften die 990 befragten Betriebe diesen Bereich als einen der wichtigsten ein - getoppt nur von der Breitband- und Mobilfunkanbindung sowie dem Angebot an Arbeitskräften. Die IHKN warben daher dafür, die Verfahren zu vereinheitlichen, Planungsstufen zu reduzieren und Dopplungen zu vermeiden. Mit Blick auf die Breitbandanbindung müsse der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.