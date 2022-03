Bundesgerichtshof : Urteil zu Lockdowns: Gibt es staatliche Entschädigung?

Die zwangsweisen Schließungen in der Pandemie waren für viele Branchen ein Schock. Eine Gastronomen-Familie aus Brandenburg will vor Gericht erreichen, dass ihr das Land sämtliche Einbußen ersetzt.

Die Lockdowns in der Corona-Pandemie haben viele Branchen hart getroffen - muss der Staat die Betroffenen für ihre Einnahmeausfälle entschädigen? Dazu verkündet der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Donnerstag (10.00 Uhr) sein erstes Urteil. Die obersten Zivilrichterinnen und -richter messen dem Pilotverfahren aus Brandenburg sehr grundsätzliche ...

