Börse in Frankfurt : US-Wirtschaftswachstum hilft Dax etwas nach oben

Der Dax hat dank der robusten US-Wirtschaft zum Wochenausklang zumindest kurzzeitig noch einmal etwas zugelegt.

von dpa

26. April 2019, 15:17 Uhr

Der deutsche Leitindex rückte nach den BIP-Zahlen aus den USA bis auf sein Tageshoch bei knapp 12:319 Zählern vor. Zuletzt stand er bei 12 302,03 Punkten und damit 0,16 Prozent höher.

Auf Wochensicht zeichnet sich für das Barometer damit ein Plus von über 0,6 Prozent ab. Die Wirtschaft der USA wuchs im ersten Quartal um auf das Jahr hochgerechnete 3,2 Prozent, was die Analystenschätzungen deutlich übertraf.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax stieg um 0,14 Prozent auf 25.873,43 Punkte. Der EuroStoxx 50 legte in ähnlicher Größenordnung zu.

Die Berichtssaison läuft weiter auf Hochtouren. Die Deutsche Bank rechnet nach einem Einbruch der Erträge im ersten Quartal für das Gesamtjahr mit keinen weiteren Zuwächsen.

Anfang Februar peilte die Bank noch eine leichte Steigerung an. Die Aktie verlor einen Tag nach dem Scheitern der Fusionsgespräche mit der Commerzbank rund 2,8 Prozent und stand damit am Dax-Ende.

Anders sah es bei der Fondstochter DWS aus. Die im Nebenwerte-Index SDax gelistete Aktie legte nach Zahlen zum ersten Quartal fast 1,4 Prozent zu und baute die Kursgewinne der vergangenen Wochen aus.

Daimler leidet unter dem schwächelnden Kerngeschäft und weiter hohen Ausgaben. Den Jahresausblick für das operative Konzernergebnis bestätigte der Autobauer allerdings. Die Aktie kämpfte sich nach anfänglichen Verlusten 0,5 Prozent ins Plus. Continental überzeugte mit Eckdaten zum ersten Quartal und einer Bestätigung der Jahresziele die Anleger. Das Papier legte um 1,9 Prozent zu.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von minus 0,08 Prozent am Vortag auf minus 0,09 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,06 Prozent auf 143,02 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,02 Prozent auf 165,64 Punkte. Der Euro notierte zuletzt bei 1,1148 US-Dollar. Der Dollar kostete damit 0,8969 Euro. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1123 (Mittwoch: 1,1209) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8990 (0,8921) Euro gekostet.