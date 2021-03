Lebensmittel : Verbraucherschützer für Reform der Lebensmittelüberwachung

Verunreinigte Lebensmittel oder eklatante Hygienemängel in der Tierhaltung - Behörden decken immer wieder Verstöße auf. Verbraucherschützer fordern jedoch eine bessere Kontrolle.

Berlin | Verbraucherschützer dringen auf eine grundlegende Reform der Lebensmittelüberwachung in Deutschland, um Hygienemängel und andere Verstöße aufzudecken. An Stelle der rund 400 kommunalen Behörden sollte pro Bundesland eine möglichst unabhängige Anstalt geschaffen werden, forderte die Organisation Foodwatch in einer Stellungnahme für eine Bundestagsan...

