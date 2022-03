Tarifkonflikt : Verdi ruft zu Warnstreik bei Banken und Versicherungen auf

Verdi hat Beschäftigte von Banken und Versicherungen in Niedersachsen und Bremen für Donnerstag zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen. Die Dienstleistungsgewerkschaft begründete die Maßnahme am Dienstag mit aus ihrer Sicht nicht verhandlungsfähigen Angeboten der Arbeitgeber. In Hannover soll es eine zentrale Kundgebung geben. In Bremen sind vereinzelt Betriebe zum Warnstreik aufgerufen. Die Verhandlungen sollen am Donnerstag beziehungsweise Freitag fortgesetzt werden.

