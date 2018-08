Börse in Frankfurt : Vorgaben aus Übersee treiben Dax

Der deutsche Aktienmarkt hat dank festerer Börsen aus Asien und den USA an seine positive Bilanz der Vorwoche angeknüpft. Am Freitag hatten der S&P-500-Index und der Nasdaq Composite von der Aussicht auf eine weiterhin behutsame US-Geldpolitik profitiert und Rekordhöhen erklommen.

von dpa

27. August 2018, 10:11 Uhr

Zum Wochenauftakt verzeichneten die wichtigsten asiatischen Handelsplätze deutliche Kursgewinne. Im Fokus steht am Vormittag die Bekanntgabe des neuesten Ifo-Geschäftsklimaindex.

Der Dax kletterte im frühen Handel bis auf 12.498 Punkte, bröckelte aber wieder ab. Zuletzt notierte der Leitindex 0,33 Prozent höher bei 12.435,31 Zählern, nachdem er in der Vorwoche um rund anderthalb Prozent zugelegt hatte.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen rückte am Montag um 0,55 Prozent auf 26.980,07 Punkte vor. Der TecDax stieg erstmals seit Ende 2000 über die Marke von 3000 Punkten und legte zuletzt um 0,81 Prozent auf 3006,81 Punkte zu. Der Technologie-Index existiert in der jetzigen Form zwar erst seit 2003, wurde aber auf Basis des mittlerweile eingestellten Nemax50 bis Ende 1997 zurückgerechnet. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es am Montag um rund 0,2 Prozent nach oben.

Auf Unternehmensseite standen die Aktien von Metro und Ceconomy mit hohen Gewinnen im Fokus. Für die Papiere des Handelskonzerns ging es um mehr als 18 Prozent aufwärts, die Titel des Elektronikhändlers und Metro-Großaktionärs verteuerten sich um fast 5 Prozent.

Am Wochenende wurde bekannt, dass der Duisburger Familienkonzern Haniel womöglich vor dem Ausstieg bei Metro steht. In einem ersten Schritt werden 7,3 Prozent an die EP Global Commerce (EPGC) verkauft, hinter der zwei Investoren aus Tschechien und der Slowakei stehen. Für seine restlichen 15,2 Prozent hat Haniel EPGC eine Kaufoption eingeräumt. «Damit endet eine Ära», sagte ein Händler mit Blick auf die lange Historie zwischen Haniel und Metro. «Für Metro öffnet sich die Tür für neue Chancen.» Auch die aus der Aufspaltung des alten Metro-Konzerns hervor gegangene Ceconomy verhandelt mit einem möglichen Käufer über ihren 10-prozentigen Metro-Anteil. Dies teilten die Düsseldorfer am Montagmorgen mit.

Conti-Aktien setzten nach der letztwöchigen Gewinnwarnung und dem anschließenden Kurssturz von mehr als 13 Prozent zu einer zarten Erholung an. Mit einem Plus von 1,6 Prozent standen sie an der Dax-Spitze. Die Papiere von Wirecard setzten ihren Rekordkurs fort und stiegen um rund 2 Prozent bis auf 192,30 Euro.

Im MDax gehörten die Titel von K+S mit einem Kursaufschlag von mehr als 2 Prozent zu den Favoriten. Damit setzten sie sich von ihrem Tief seit November 2016 bei 18,78 Euro ab. Commerzbank-Analyst Michael Schäfer wertete die Vereinbarung zwischen der Belarusian Potash Company (BPC) und der Indian Potash Limited (IPL) über deutliche Preissteigerungen positiv für den Kasseler Düngemittelkonzern. Der Pakt sorge für die lang erwartete Preistransparenz ins Jahr 2019 hinein und diene auch als Richtwert für anhaltende Verhandlungen mit China.

Die BVB-Aktien profitierten vom starken Saisonauftakt des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund und rückten um 3,4 Prozent vor. Damit waren sie der Spitzenreiter im SDax und notierten auf dem höchsten Stand seit November 2017. Die Dortmunder hatten am Sonntag 4:1 gegen Wettbewerber RB Leipzig gewonnen.