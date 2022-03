Autoindustrie : VW bilanziert 2021 und blickt auf schwieriges Jahr 2022

Der Volkswagen-Konzern zieht am Dienstag (9.00 Uhr) Bilanz zum vergangenen Jahr und blickt auf voraussichtlich erneut schwierige Monate. Während die coronabedingten Absatzprobleme aus 2020 bei vielen Autoherstellern zuletzt wieder abnahmen, belasteten die Versorgungsengpässe bei Elektronikchips die gesamte Industrie schwer. Für die Beschäftigten bedeutete das auch in der VW-Gruppe immer wieder Kurzarbeit - finanziell gesehen steckte das Unternehmen den Chipmangel bisher jedoch gut weg. Der Nettogewinn zog verglichen mit dem Vorjahr um fast drei Viertel auf 15,4 Milliarden Euro an, wie bereits am Freitag auf Basis vorläufiger Zahlen bekannt wurde.

Auch der Umsatz verbesserte sich, er legte um rund 12 Prozent auf 250,2 Milliarden Euro zu. Anders die Auslieferungen: Schon im Januar hatte der Konzern hier ein Minus gemeldet, weltweit rutschte die Zahl der übergebenen Fahrzeuge 2021 um 4,5 Prozent auf etwa 8,9 Millionen ab. Die Toyota-Gruppe schaffte 10,5 Millionen und übernahm damit in dieser Hinsi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.