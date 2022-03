Volkswagen : VW kann Chipkrise eindämmen - Vorsicht wegen Ukraine-Krieg

Der Mangel an Mikrochips belastet VW weiter, auch zum Jahresbeginn sanken die Auslieferungen. Ein Ende der Lieferkrise ist bisher nicht in Sicht – von den steigenden Risiken in Osteuropa einmal abgesehen. Die Bilanz für 2021 fällt allerdings noch stark aus.

Trotz erheblicher Probleme wegen der Chipkrise hat Volkswagen 2021 wieder deutlich mehr verdient - aber der Krieg in der Ukraine und die zähen Lieferengpässe halten den Konzern unter Druck. Wie die Wolfsburger am Freitagabend mitteilten, stieg der Gewinn von Europas größter Autogruppe auf Basis vorläufiger Zahlen gegenüber 2020 unterm Strich um fast 75...

