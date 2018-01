Börse in Frankfurt : Wall Street und Euro stützen den Dax

Der Rückenwind von den US-Börsen und der etwas schwächere Euro-Kurs haben den Dax am Montag zunächst gestützt. Allerdings fielen die Kursgewinne beim deutschen Leitindex recht bescheiden aus.

von dpa

29. Januar 2018, 10:50 Uhr

Zuletzt schaffte der Dax ein Plus von 0,17 Prozent auf 13 362,28 Punkte. Damit knüpfte er an seine moderate Erholung vom Freitag an. Noch am Dienstag hatte das Börsenbarometer bei 13 596 Punkten ein Rekordhoch markiert, anschließend aber zwei Tage in Folge klar nachgegeben.

Der MDax, in dem sich die Aktien der mittelgroßen deutschen Unternehmen versammeln, gewann am Montagvormittag 0,13 Prozent auf 27 060,52 Punkte. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es sogar um 0,82 Prozent auf 2687,67 Zähler hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat derweil auf der Stelle.

In den USA hatten die wichtigsten Aktienindizes am Freitag mit deutlichen Gewinnen ihren Rekordlauf fortgesetzt. Zu Wochenbeginn dürften sie sich zumindest auf diesem Niveau behaupten.

Derweil gab der Euro etwas nach: Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,2396 US-Dollar, nachdem er jüngst kurzzeitig 1,25 Dollar überwunden hatte. Ein steigender Eurokurs macht deutschen Exportunternehmen tendenziell das Leben schwer, da er ihre Produkte für Käufer außerhalb des Währungsraums verteuert.

Bei den Einzelwerten sorgten vor allem Analystenkommentare für Kursausschläge. Dax-Spitzenreiter waren die Vorzugsaktien von Volkswagen, die um 1,87 Prozent auf 185,30 Euro anzogen. Analyst Fraser Hill von der US-Investmentbank Merrill Lynch noch ordentlich Luft nach oben.

Im MDax übernahm der Chemiekonzern Wacker Chemie mit minus 2,07 Prozent die rote Laterne. Nach der starken Erholung der vergangenen Monate könnte der Polysilizium-Preis vorerst einen Höhepunkt erreichen, schrieb das Investmenthaus Kepler Cheuvreux.

Beim Zahlungsabwickler Wirecard aus dem TecDax gab es einen Kursanstieg von 1,62 Prozent. Die Geschäfte im vergangenen Jahr liefen besser als erwartet. Die Gewinnerliste im TecDax führte indes das Halbleiterunternehmen Dialog Semiconductor mit einem Plus von knapp 5 Prozent an.