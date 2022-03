Insolvenzen : Weniger Firmenpleiten: Aber mehr Privatpersonen insolvent

In Nordrhein-Westfalen haben im Januar deutlich weniger Unternehmen, aber mehr Privatpersonen ein Insolvenzverfahren beantragt als ein Jahr zuvor. Das teilte das Landesstatistikamt IT.NRW am Mittwoch in Düsseldorf mit. Insgesamt wurden im Januar 2130 Anträge auf Eröffnung von Insolvenzverfahren bei den Amtsgerichten in NRW gestellt. Das bedeute ein Plus von 7,0 Prozent im Vergleich zum Januar 2021.

Unter den 2130 Fällen betrafen 310 bean...

