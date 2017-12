Kaufsucht : Wenn der Konsum zur Sucht wird

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Noch schnell die letzten Geschenke besorgen, einkaufen für das Festmahl, ein bisschen Deko für die Wohnung: Kurz vor Weihnachten greifen viele noch einmal tief in die Geldbörse. Laut dem Online-Portal statista geben die Deutschen pro Kopf allein in diesem Jahr für Geschenke etwa 465,70 Euro aus. Doch nicht jeder kann seinen Konsum zügeln.

„Wenn alle über Geschenke reden und was sie ihren Liebsten kaufen wollen – das ist die Hölle für Kaufsüchtige“, sagt Sieglinde Zimmer-Fiene. Die Leiterin der anonymen Selbsthilfegruppe für Kaufsüchtige in Hannover war selbst jahrelang betroffen. In der schlimmsten Phase ging sie täglich in vier bis fünf Läden wahllos shoppen. Dabei häufte sie mit der Zeit immer mehr Schulden an. Erst eine Therapie konnte ihr helfen.

Experten gehen von etwa 800 000 Kaufsüchtigen in Deutschland aus. Eine genaue Statistik gibt es nicht. Das Problem: Ob jemand an Oniomanie – so der Fachbegriff – leidet, lässt sich nur schwer sagen. Denn einkaufen muss schließlich jeder. „Von einer Kaufsucht spricht man, wenn die Betroffenen Geld ausgeben, in einem Maß, das ihren Lebensstandard übersteigt“, erklärt der Leitende Psychologe der Median Klinik Schelfstadt in Schwerin, Michael von Majewski. „Und das für Dinge, die sie nicht brauchen und die keinen Nutzwert haben.“ Unzählige Geschirrhandtücher, der dritte Rasierer, noch ein Pizzamesser... Es ginge nicht um den Besitz der Sache selbst, sondern um das Rauscherleben beim Kaufen.

Das Internet habe die Problematik verstärkt. Der nächste Deal ist nur einen Klick entfernt. „Die Hemmschwelle sinkt. Man muss nicht einmal vorlegen, was man kaufen will“, erklärt Michael von Majewski. Damit Angehörige nichts mitbekommen, würden Kaufsüchtige die Pakete irgendwann nicht mehr zu sich nach Hause schicken lassen, sondern zu Freunden oder Arbeitskollegen, weiß auch Sieglinde Zimmer-Fiene: „Alle Tricks werden gemacht, damit es keinen Ärger im Umfeld gibt.“

Wer bei sich selbst oder einem Bekannten eine Kaufsucht vermutet, sollte eine Beratungsstelle aufsuchen, meint Michael von Majewski. „Die Folgen der Sucht können ganze Familien bedrohen, durch hohe Verschuldung oder das Abrutschen in Kriminalität“, erläutert Michael von Majewski.