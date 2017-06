Engpässe bei Crews : Wieder Flugausfälle bei Air Berlin

vergrößern 1 von 1 Foto: Ralf Hirschberger 1 von 1

Passagiere der Fluggesellschaft Air Berlin müssen sich auch am Pfingstwochenende auf Flugausfälle und Verspätungen einstellen. Für Samstag seien acht Flüge gestrichen worden, teilte eine Air-Berlin-Sprecherin mit. Dabei handele es sich vor allem um innerdeutsche Verbindungen. Außerdem gab es Verspätungen.

Als einen Grund nannte die Sprecherin Engpässe bei Crews und Flugzeugen. Außerdem laufe die Zusammenarbeit mit dem Bodendienstleister Aeroground in Berlin-Tegel nach wie vor nicht zufriedenstellend. Das Unternehmen hat in Tegel, einem Drehkreuz von Air Berlin, Ende März den Gepäcktranport für die Fluggesellschaft von einer anderen Firma übernommen.

Um Probleme am Pfingstwochenende möglichst klein zu halten, hätten sich Mitarbeiter aus der Verwaltung von Air Berlin freiwillig zum Dienst gemeldet. Sie seien an Ticketschaltern oder bei der Kundenbetreuung im Einsatz. Trotz gestrichener Flüge und Verspätungen blicke man aber zuversichtlich auf Pfingsten. Die Lage sei entspannter als in den vergangenen Tagen, sagte die Sprecherin.

Die Fluggesellschaft steckt in einem groß angelegten Umbau. Seit Jahren schreibt das Unternehmen hohe Verluste. In Reaktion darauf wurde das Touristikgeschäft auf die österreichische Tochter Niki verschoben, die in einem Bündnis mit Etihad und dem Ferienflieger Tuifly aufgehen soll. Die Verhandlungen dazu liefen derzeit noch, sagte die Sprecherin.

Pressemitteilungen Air Berlin

von dpa

erstellt am 03.Jun.2017 | 15:51 Uhr