Erneuerbare Energien : Windanlagen sollen effizienter werden: Projekt in Rendsburg

Eine Rendsburger Firma will Windanlagen individuell an den jeweiligen Standort anpassen und damit effizienter machen. Über das Vorhaben informierte sich Schleswig-Holstein Energieminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) am Mittwoch und überbrachte dem Unternehmen Bewind einen Förderbescheid über fast 1,2 Millionen Euro aus EU-Mitteln. „Je effizienter und günstiger die grüne Windenergie wird, desto schneller lösen wir uns von fossilen Energieträgern und bauen Abhängigkeiten deutlich ab“, sagte Albrecht. Das Rendsburger Projekt sei ein vielversprechender und wichtiger Schritt in diese Richtung.

Bisher werden Windkraftanlagen standardmäßig gebaut. Bewind will sie künftig an die Windbedingungen des jeweiligen Standorts anpassen. Dies hat auch mit Kosteneffizienz zu tun. Vorgesehen ist laut Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schleswig-Holstein ein Einsparpotenzial von 20 000 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr und Anlage. Bei der Innovation der Anlagen ...

