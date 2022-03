Verkehr : Wissing sieht hohen Sanierungsbedarf bei Autobahnbrücken

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sieht einen hohen Sanierungsbedarf bei Autobahnbrücken in Deutschland. Um sie sei es alles andere als gut bestellt und es bestehe Handlungsbedarf, sagte Wissing am Donnerstag in Berlin nach einem „Brückengipfel“ mit Vertretern unter anderem der Bauwirtschaft. Es sei zu wenig investiert worden in die Sanierung. Wissing will nun mit einem Maßnahmenpaket gegensteuern. Der „Sanierungsstau“ umfasse 4000 Brücken.

Die Bundesmittel zur Brückensanierung sollen laut Wissing von 2026 an auf 2,5 Milliarden Euro pro Jahr erhöht werden. Dies sei eine Milliarde Euro mehr als heute. Es bedürfe eines Vorlaufs und Planung, damit das Geld abfließen könne. Der „Brückengipfel” diene auch dazu, dass es gerade nicht zu Staus oder Vollsperrungen komme wie auf der A45, sagte Wiss...

