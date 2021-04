Geldinstitute : Zahl der Bank-Filialen weiter stark rückläufig

Es werden immer weniger und weniger. Im vergangenen Jahr wurden 3079 Zweigstellen geschlossen. Ein Jahr zuvor waren es viel weniger. Grund für die Beschleunigung: die Corona-Pandemie.

Frankfurt am Main | Wegen der fortschreitenden Digitalisierung werden in Deutschland immer mehr Bank-Filialen geschlossen. Im vergangenen Jahr sank die Zahl der Bankstellen um 11,5 Prozent auf noch 23.588, wie die Bundesbank in Frankfurt berichtete. Insgesamt wurden in dem Jahr 3079 Zweigstellen geschlossen, nach 1220 im Jahr 2019. Nach Einschätzung der Bundesbank hat...

