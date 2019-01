Börse in Frankfurt : Zahlreiche Risiken lassen Dax-Anleger vorsichtiger werden

Die Vielzahl von Risiken für die Aktienmärkte hat für Zurückhaltung gesorgt. Der Dax, der am Vortag auf der Stelle getreten war, gab gegen Nachmittag um 0,29 Prozent auf 11.186,58 Punkte nach.

von dpa

30. Januar 2019, 14:42 Uhr

Die laufenden Handelsgespräche zwischen den USA und China in Washington werden vom politischen Streit um den chinesischen Telekomausrüster Huawei überschattet. In puncto Brexit ist das Risiko eines ungeordneten EU-Austritts Großbritanniens zwei Monate vor Ablauf der Frist gestiegen. «Sämtliche Probleme sind noch ohne Lösung», sagte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax legte um 0,28 Prozent auf 23.756,53 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab geringfügig nach.

Bei Wirecard reichte den Anlegern ein starkes Wachstum des Zahlungsabwicklers nicht, der Kurs fiel um 4 Prozent. Allerdings war er zuletzt bereits stark gestiegen. Bei Siemens überschattete eine schwache Profitabilität einen starken Auftragseingang, die Papiere verloren 1,4 Prozent. Als Schwergewicht im Dax belasteten sie somit auch den Index.

Hinweise aus Fernost auf steigende Preise des Chemieprodukts MDI sorgten bei der Covestro-Aktie für kräftigen Rückenwind. Der Spezialchemiekonzern stellt das Vorprodukt für Schaumstoffe her. Der Kurs gewann 5 Prozent auf den höchsten Stand seit fast zwei Monaten.

Am deutschen Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,07 Prozent am Dienstag auf 0,06 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,03 Prozent auf 142,06 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,03 Prozent auf 165,06 Punkte nach. Der Euro trat zuletzt mit 1,1430 US-Dollar auf der Stelle. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1422 Dollar festgesetzt.