Tarifkonflikt : Zittersommer für Bahnkunden

Wer zur Sicherheit schon einen Mietwagen reserviert hatte, kann ihn stornieren: In den Sommerurlaub geht es vorerst auch mit der Bahn. Die Streikgefahr ist jedoch nicht gebannt.

Frankfurt am Main | Der erste Ferientag ist trüb und nass in Berlin. Doch was die Lokführergewerkschaft in der Hauptstadt verkündet, heitert gerade in Ländern mit frühen Sommerferien viele auf: keine Streiks bei der Bahn bis zum 9. August. Für alle aber, die später reisen wollen, gilt: „Unmittelbar danach ist mit Arbeitskämpfen zu rechnen.“ Das kündigt Claus Weselsky,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.