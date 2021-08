Tiere : Australiens Osterhase: Erfolge beim Schutz des Bilby

In Australien kommt zu Ostern kein Hase, sondern ein Bilby. Das possierliche Beuteltier ist aber schon lange gefährdet. Jetzt gibt es Hoffnung: Dank Artenschutzprojekten wächst der Bestand.

Mallee | In Australien feiern Tierschützer Erfolge beim Schutz des gefährdeten Großen Kaninchennasenbeutlers - oder Bilbys, wie das in Down Under endemische Beuteltier genannt wird. „Unsere Kaninchennasenbeutler erleben im Mallee Cliffs National Park einen Boom!“, twitterte der Umweltminister der Region New South Wales, Matt Kean. „Von 50 zu 118 Exemplaren ...

