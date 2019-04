Experiment in England : Zwei Biber in offizieller Mission: Können die Tiere Hochwasser verhindern?

England setzt im Hochwasserschutz auf tierische Hilfe. Ein Experiment, das viele Nachahmer finden könnte.

von vim

18. April 2019, 14:55 Uhr

Middlesbrough | Dem einen erscheinen sie als Plagegeister, die anderen finden sie einfach nur süß: Doch in England setzt man jetzt auf die Kräfte der Biber. In einem auf fünf Jahre angelegten Projekt sollen die zwei in einem Naturschutzgebiet in Yorkshire ausgesetzten Tiere zeigen, was sie können. Überprüft werden soll, ob die Biber vom Menschen gemachte Dämme erhalten und die Biodiversität stärken, wie die "BBC" berichtet. Ihre Arbeit soll die Fließgeschwindigkeit des Wassers senken und so Hochwasser verhindern.

Die zwei Biber – von den Wissenschaftlern auch "Ingenieure des natürlichen Lebensraum" genannt leben in einem abgeschlossenen Gebiet und ihre Aktivitäten im Cropton Forest werden regelmäßig überprüft.

Es ist laut der "BBC" der erste Langzeitversuch, der die positive Wirkung von Bibern nachweisen will. In den USA wurde bereits ein Experiment am Satsop River im Bundesstaat Washington durchgeführt. Dieser besitzt zwei Seitenarme. Für die Untersuchung wurden an einem Seitenarm alle Biberdämme entfernt, am anderen blieben sie erhalten. Während an dem Bereich mit Dämmen alles ruhig blieb, kam es in dem Bereich ohne Biber-Bauwerke zu starken Überschwemmungen.



Baumeister Biber auf dem Vormarsch

Gegenüber der "BBC" sagte der Ökologe Cath Bashforth: "Biber stellen komplexe Lebensräume in Feuchtgebieten wieder her und schaffen Lebensraum für bedrohte Arten, während sie den Wasserfluss stromabwärts verlangsamen." Seit 300 Jahren seien keine Biber mehr in dem Gebiet im Nordosten Englands ansässig gewesen. Auch in Deutschland wurden die Tiere Mitte des 19. Jahrhunderts ausgerottet. Inzwischen wurde der Biber durch Ansiedlungsprojekte fast in alle Teile des Landes zurückgebracht.

Die Tiere stauen Wasser um so den Wasserspiegel zu heben und Feinde aus ihren Heimen fernzuhalten, deren Eingänge immer unter Wasser liegen. Den dabei gebildeten Rückhaltebecken sprechen Experten schon länger einen positiven Einfluss auf Überschwemmungen zu. Das britische Projekt soll dies nun belegen.