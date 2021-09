Raumfahrt : China schickt weiteren Versorgungsflug zur neuen Raumstation

Die internationale Raumstation ISS wird in absehbarer Zeit ihren Betrieb einstellen. China baut bereits kräftig an einem Ersatz.

Peking | China hat ein weiteres Raumschiff mit Material für seine neue Raumstation ins All geschickt. Eine Rakete vom Typ „Langer Marsch 7“ mit dem Cargoschiff „Tianzhou 3“ (Himmlisches Schiff) hob am Montag vom Weltraumbahnhof „Wenchang“ auf der südchinesischen Insel Hainan ab. Die in Bau befindliche Raumstation „Tiangong“ (Himmelspalast), die bislang nur ...

