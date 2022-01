Medizin : Erstmals Schweineherz-Transplantation für einen Menschen

Tom Jemski/University of Maryland School of Medicine/dpa

Tom Jemski/University of Maryland School of Medicine/dpa

An der Verwendung tierischer Organe im Menschen forschen Experten schon lange. Nun wird bei einem Schwerkranken erstmals ein Schweineherz genutzt. Könnte damit das Ende von Spende-Wartelisten und frühem Tod eingeläutet sein?

Baltimore | Erstmals weltweit ist einem Menschen ein Schweineherz als Ersatzorgan eingesetzt worden. Der an einer lebensgefährlichen Herzkrankheit leidende 57-Jährige habe das Organ am Freitag bekommen, teilte das University of Maryland Medical Center in Baltimore am Montag (Ortszeit) mit. Die Operation dauerte laut US-Medien acht Stunden, das transplantierte ...

