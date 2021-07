Über deutscher Impfquote : Von der Leyen: 70 Prozent der EU-Bürger mindestens einmal geimpft

In Deutschland wird seit Ende Dezember geimpft. Mittlerweile gab es mehr Impfungen gegen Sars-CoV-2 als Einwohner in Deutschland leben. In Europa geht es insgesamt noch zügiger voran.

Berlin | Die EU sieht sich auf gutem Wege, ihr selbst gestecktes Impfziel zu erreichen: 70 Prozent der volljährigen Bevölkerung in der Europäischen Union haben mittlerweile mindestens eine Corona-Schutzimpfung bekommen. Das teilte die EU-Kommission am Dienstag mit. 57 Prozent seien vollständig geimpft. Dieser Wert soll noch im Juli auf 70 Prozent steigen, h...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.