Neue Studienergebnisse : Warum sich die WHO nun gegen Genesenen-Plasma als Corona-Therapie ausspricht

Die Behandlung von Coronapatienten mit dem Blut Genesener ist kein weiterer Heilsbringer im Kampf gegen die Pandemie. Warum die Weltgesundheitsorganisation nun von dieser Therapieform in den meisten Fällen abrät.

Genf | Coronapatienten sollten laut der Weltgesundheitsorganisation WHO nicht mit Immunplasma von Genesenen behandelt werden. Eine Expertengruppe der WHO rät von solchen Transfusionen ab, wie sie in der Fachzeitschrift "British Medical Journal" (BMJ) schreibt. Zum Thema: Neues Corona-Medikament soll gegen Omikron-Variante wirken Medikamente gege...

