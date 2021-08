Venöse Insuffizienz : Geschwollene Füße: Bei welchen Symptomen man besser den Notruf wählt

Oje, die Schuhe passen auf einmal nicht mehr, weil die Füße so dick sind. Vor allem Senioren haben damit zu kämpfen. Was ist der Grund? Was hilft? Und wann kann es gefährlich werden?

Immenstadt | Warum schwellen Füße besonders bei älteren Menschen leicht an? Eine Antwort liegt in der schwindenden Leistungsfähigkeit der Adern. Mit zunehmendem Alter lässt die Venenfunktion in den Beinen nach. Das führe zu chronischer Venenschwäche, sagt Prof. Wulf Ito, Chefarzt des Herz- und Gefäßzentrums Oberallgäu-Kempten in Immenstadt (Bayern). Mehr Gesund...

