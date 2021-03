Report vorgestellt : Greenpeace fordert Verbot von Mikroplastik in Kosmetika

Laut Report sei festgestellt worden, dass in 76 Prozent der untersuchten Produkte Kunststoffe enthalten seien.

Hamburg | Die bisher freiwilligen Maßnahmen von Herstellern zum Verzicht auf Plastik in Kosmetika reichen aus Sicht von Greenpeace nicht aus. So ermittelte die Organisation in 502 von 664 Produkten elf bekannter Kosmetikmarken Kunststoffe, wie es im Report "Zum Abschminken – Plastik in Kosmetik" von Montag heißt. Kunststoffe in 76 Prozent der Produkte ...

