Trendsetter Norden : Neue Hitliste: Diese Vornamen sind 2019 besonders beliebt

Lukas ist raus, Henry ist drin: Für 2019 gibt es neue Trends bei Vornamen für Jungen und Mädchen.

von Viktoria Meinholz

24. April 2019, 16:59 Uhr

Berlin | Die Entscheidung für einen Vornamen fällt nicht allen Eltern leicht. Eine Hilfe können Hitlisten mit den beliebtesten Namen für Babys sein: Sie zeigen, welche Jungen- oder Mädchennamen in einem Jahrgang besonders häufig vergeben werden – das kann dann entweder als Argument für oder gegen einen Vornamen gesehen werden.

Die Webseite "Elterngeld.de" hat nach eigenen Angaben zwischen dem 1. Januar und dem 31. März 2019 46.147 Geburtsmeldungen aus ganz Deutschland unter die Lupe genommen und so einen ersten Trend für das laufende Jahr herausgestellt. Es wurden dabei ausschließlich die ersten Vornamen berücksichtigt.

Ben und Emma scheinen demnach ihren Erfolgszug durch die Standesämter weiter fortzusetzen. Auch Mia und Sophia oder Paul und Leon sind weiterhin sehr beliebt. Doch es gibt auch Überraschungen: So hat es der Name Henry – der im vergangenen Jahr noch nicht einmal in der Top-10 vertreten war – auf Platz vier geschafft.

Top-10 der Mädchennamen



Emma Mia Hannah/Hanna Emilia Lina Mila Lea/Leah Sophia/Sofia Emily/Emilie Marie

Top-10 der Jungennamen

Ben Jonas Paul Henry/Henri Finn/Fynn Leon Felix Elias Luis Louis Noah

Ob Emma und Ben auf das gesamte Jahr gesehen die Spitzenreiter bleiben, wird natürlich erst Ende 2019 veröffentlicht. Neben der Gesellschaft für deutsche Sprache veröffentlicht auch der Hobby-Namensforscher Knud Bielefeld aus Ahrensburg bei Hamburg jedes Jahr eine Rangliste. Ben führt die Namensliste der Jungen laut ihm bereits seit 2010 an. Emma stand schon 2014, 2017 und 2018 auf dem ersten Platz.

Neue Trends aus dem Norden

Laut Bielefeld ist der Norden Deutschlands übrigens immer wieder Trendsetter in Sachen Namensfindung: Es sei typisch, "dass sich Namen von Nord- nach Süddeutschland ausbreiten, seltener umgekehrt", sagte der Namensforscher 2018 gegenüber der Deutschen Presseagentur und begründete dies mit der allgemeinen Beliebtheit skandinavischer Namen und der geografischen Nähe zum deutschen Norden. Beispiele dafür seien Finn – "der ist ja mittlerweile auch in ganz Deutschland allgegenwärtig" – und Fiete, der sich seit ein paar Jahren von Mecklenburg-Vorpommern aus ausbreitet.

Von Süden nach Norden ist Bielefeld zufolge eine solche Entwicklung nicht zu sehen. So hätten beispielsweise in der Schweiz gängige männliche Vornamen wie Urs und Beat in Süddeutschland bisher nicht wirklich Fuß gefasst.

(mit dpa)