RKI zu Corona-Schutzimpfungen : Impfquoten im Überblick: Dieses norddeutsche Bundesland führt

Das Impfkampagne kommt in Deutschland nur mühsam voran. Im Norden sticht bei den vollständig Geimpften ein Bundesland hervor. Die wichtigsten Zahlen im Überblick.

Berlin | Fast zwei Drittel der Menschen in Deutschland genießen einen vollständigen Impfschutz, mindestens eine Corona-Schutzimpfung erhielten. Die Impfkampagne läuft seit 279 Tagen. In Deutschland: 64,4 Prozent vollständig geschützt Seit dem Impfbeginn gegen das Coronavirus in Deutschland am 27. Dezember wurden dem Robert Koch-Institut (RKI) 115.689.271...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.