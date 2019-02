OneWeb : Günstiges Internet für alle – erste Satelliten im All

OneWeb will die gesamte Welt mit kostengünstigem Internet versorgen – und schickt dafür die ersten Satelliten ins All.

von dpa

28. Februar 2019, 07:30 Uhr

Kourou | Die ersten sechs OneWeb-Satelliten für weltweites Internet sind an Bord einer Sojus-Rakete ins All gestartet. Die Rakete hob am späten Mittwochabend vom Weltraumbahnhof bei Kourou in Französisch Guyana ab, wie der Betreiber Arianespace mitteilte.

Das US-amerikanische Unternehmen OneWeb will in einigen Jahren die gesamte Welt mit kostengünstigem Internet versorgen, hierfür sollen insgesamt Hunderte Satelliten in den Weltraum gebracht werden.

In dieser Höhe kreisen die Satelliten

Die OneWeb-Satelliten sollen auf einer niedrigen Erdumlaufbahn in Höhe von 1200 Kilometern kreisen. Es ist die zweite Mission im laufenden Jahr von Arianespace – Anfang Februar startete eine Trägerrakete Ariane 5.



Arianespace gehört zur ArianeGroup, die wiederum ein Gemeinschaftsunternehmen des europäischen Luftfahrtkonzerns Airbus und des französischen Triebwerkherstellers Safran ist.