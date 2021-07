Forschung aus England : Mutation möglich: Neues Coronavirus in Fledermäusen entdeckt

Eine gängige wissenschaftliche Theorie vermutet den Ursprung des Coronavirus in Fledermäusen. Das macht die neue Entdeckung eines neuen Corona-Strangs in Fledermauskot von Wissenschaftlern in England beunruhigend.

Norwich | Alpha, Beta, Delta... Es gibt immer mehr besorgniserregende Mutationen des Coronavirus. Da ist die am Montag von Wissenschaftlern an der University of East Anglia veröffentlichte Entdeckung beunruhigend. Bei der Untersuchung von Fledermauskot – die Gattung trägt den Namen "Kleine Hufeisennase" – aus England fanden die Wissenschaftler einen neue Strang...

