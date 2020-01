Vor Bundestags-Votum : Zahl der Organspender in Mecklenburg-Vorpommern gesunken

Auch wenn die Deutschen der Organspende gegenüber positiv gestimmt sind, besitzen nur wenige einen Spenderausweis.

13. Januar 2020, 12:29 Uhr

Die Zahl der Organspender in Mecklenburg-Vorpommern ist im vergangenen Jahr gesunken. 2019 spendeten landesweit 30 Menschen nach ihrem Tod eines oder mehrere Organe – 2018 waren es 41. Die Zahl der entnommenen Organe sank von 119 auf 97, wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) am Montag in Frankfurt mitteilte. Die Zahl der Transplantationen sank von 38 auf 28. In wenigen Tagen steht im Bundestag eine wichtige Entscheidung zum Thema Organspende an.

Bundesweit wurden im vergangenen Jahr insgesamt 3192 Organe von Verstorbenen transplantiert – nach 3264 ein Jahr zuvor. Die Zahl der Organspender sank ebenfalls leicht von 955 auf 932, die der gespendeten Organe von 3113 auf 2995. Jeder der 932 Spender habe im Durchschnitt mehr als drei schwerkranken Patienten eine neue Lebenschance geschenkt, erläuterte die Stiftung. Insgesamt wurden 1.524 Nieren, 726 Lebern, 329 Lungen, 324 Herzen, 87 Bauchspeicheldrüsen sowie 5 Dünndärme transplantiert.

Deutschland Schlusslicht im internationalen Vergleich

Zum Jahresende standen nach DSO-Angaben mehr als 9000 Menschen auf den Wartelisten für eine Transplantation – in Deutschland seien über 90.000 Patienten wegen Nierenversagens dialysepflichtig. Die Wartezeit auf eine Niere betrage in Deutschland mehr als acht Jahre.

So funktioniert die Organspende Der Ausweis: Wer Organspender sein will, braucht den Organspendeausweis. Diesen gibt es in Apotheken und Arztpraxen, über das Infotelefon Organspende oder im Netz, unter anderem bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzGA). Die Entscheidung für oder gegen eine Spende wird nirgendwo registriert. Wer seine Meinung ändert, muss nur den Ausweis vernichten.

Wer Organspender sein will, braucht den Organspendeausweis. Diesen gibt es in Apotheken und Arztpraxen, über das Infotelefon Organspende oder im Netz, unter anderem bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzGA). Die Entscheidung für oder gegen eine Spende wird nirgendwo registriert. Wer seine Meinung ändert, muss nur den Ausweis vernichten. Die Spender: Organe spenden kann im Prinzip jeder, eine Altersgrenze gibt es nicht. Bis zum 14. Lebensjahr entscheiden Eltern für ihre Kinder. Ausschlussgründe sind ansonsten nur einige wenige Infektionen und Erkrankungen.

Organe spenden kann im Prinzip jeder, eine Altersgrenze gibt es nicht. Bis zum 14. Lebensjahr entscheiden Eltern für ihre Kinder. Ausschlussgründe sind ansonsten nur einige wenige Infektionen und Erkrankungen. Die Angehörigen: Gibt es keine eindeutig und rechtssicher dokumentierte Entscheidung eines potenziellen Organspenders, müssen die Angehörigen entscheiden. Auch deshalb ist ein Ausweis sinnvoll. Der Ausweis lässt sich übrigens auch dazu nutzen, einer Spende ausdrücklich zu widersprechen.

Gibt es keine eindeutig und rechtssicher dokumentierte Entscheidung eines potenziellen Organspenders, müssen die Angehörigen entscheiden. Auch deshalb ist ein Ausweis sinnvoll. Der Ausweis lässt sich übrigens auch dazu nutzen, einer Spende ausdrücklich zu widersprechen. Die Patientenverfügung: Die Entscheidung für oder gegen eine Organspende lässt sich auch in einer Patientenverfügung festhalten. Wichtig dabei: Die Formulierung darf dem Ausweis nicht widersprechen.





"Jedes einzelne Organ zählt und kann über Leben und Tod eines schwerkranken Patienten entscheiden", sagte der medizinische DSO-Vorstand Axel Rahmel. Mit einer bundesweiten durchschnittlichen Spenderrate von 11,2 Organspendern je eine Million Einwohner bleibe Deutschland eines der Schlusslichter im internationalen Vergleich.

Entscheidung des Bundestages

Am 16. Januar soll der Bundestag über neue Regeln für Organspenden entscheiden. Ein fraktionsübergreifender Gesetzentwurf einer Gruppe um Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) strebt die sogenannte "doppelte Widerspruchslösung" an. Vom 1. Oktober 2022 an sollen demnach alle Bürger grundsätzlich als Organspender gelten. Es soll aber später möglich sein, Nein zu sagen. Auch wäre bei Angehörigen nachzufragen, ob ihnen ein Widerspruch bekannt ist. Eine Gruppe um Grünen-Chefin Annalena Baerbock lehnt dies ab. Die Bürger sollten stattdessen alle zehn Jahre beim Ausweisabholen angesprochen werden.





Die Deutsche Stiftung Organtransplantation betonte, die Widerspruchslösung würde die Auseinandersetzung mit der Organspende und damit die Dokumentation des Patientenwillens fördern: "Darüber hinaus würde die Berücksichtigung der Möglichkeit einer Organspende am Lebensende in den Kliniken zur Selbstverständlichkeit."



"Jetzt haben wir die Chance, mit einer verbindlicheren Gesetzgebung, die uns aktiv in die Verantwortung setzt, positive Veränderungen zu bewirken", sagte Rahmel. Unabhängig von jeglicher Regelung liege jedoch die Entscheidung für oder gegen eine Organspende bei jedem Einzelnen.