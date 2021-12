Coronavirus : RKI meldet ersten Omikron-Todesfall in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat den ersten Todesfall nach einer Omikron-Infektion in Deutschland gemeldet.

Berlin | Der oder die Verstorbene war laut Angeben des Instituts zwischen 60 und 79 Jahre alt. Bislang werden laut RKI-Dashboard 3198 Covid-19-Fälle der Omikron-Variante zugeordnet. Das entspreche einem Zuwachs an Fällen von 25 Prozent (plus 810 Fälle) gegenüber dem Vortag. Weitere Infos in Kürze. ...

