Weltraum : Russland will gemeinsam mit den USA die Venus erforschen

Russland und die USA haben angekündigt, dass sie im Weltall zusammenarbeiten wollen. Zumindest bei der Erforschung eines Planeten.

Moskau | Russland will gemeinsam mit den USA den Planeten Venus erforschen. „Wir haben uns mit den Amerikanern auf eine gemeinsame Mission zur Venus geeinigt“, sagte der Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin, in der Nacht zum Sonntag in einem Interview mit dem Journalisten Wladimir Solowjow bei Youtube. Zusammen sei es einfacher, di...

