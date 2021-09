Wostotschny : Russlands neuer Weltraumbahnhof soll 2022 fertig sein

An Russlands modernstem Weltraumbahnhof Wostotschny ziehen sich die Bauarbeiten in die Länge. Das Kosmodrom macht Negativschlagzeilen, schon seit Jahren. Nun hat Präsident Putin die Baustelle besucht.

Wostotschny | Nach mehreren Korruptionsfällen und Pannen will Russland die Bauarbeiten an seinem Weltraumbahnhof Wostotschny nächstes Jahr beenden. „Im Jahr 2022 müssen wir den Bau abschließen“, sagte der Chef der Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin, am Samstag der Agentur Interfax zufolge. „Dann werden wir mit Tests aller Systeme beginnen.“ Nach Angaben des...

