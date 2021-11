Pandemie im Winter : Stiko: Auffrischung für Gefährdete und deutlich höhere Impfquote

Vor allem gefährdete Personengruppen sollen zunächst eine Auffrischungsimpfung erhalten, sagte Thomas Mertens am Dienstag. Der Chef der Stiko betonte zudem, dass auch die gesamte Impfquote im Land noch steigen müsse.

Berlin | Die Ständige Impfkommission (Stiko) dringt auf Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus zunächst nur für ausgewählte Gruppen. Es komme darauf an, die Menschen zuerst zu schützen, die die Impfung am dringendsten benötigen, sagte der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens am Dienstag in Berlin. Schutz reicht für gesunde Menschen Gesunde Menschen mit...

