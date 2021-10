Corona-Pandemie : WHO-Ziel: 40 Prozent Impfrate in jedem Land bis Jahresende

WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus betont die Wichtigkeit einer internationalen Zusammenarbeit, um die Pandemie zu beenden. Vor allem die G20-Staaten sieht er in der Pflicht.

Berlin | Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Deutschland und andere Länder aufgerufen, bei Corona-Impfstofflieferungen zugunsten bedürftigerer Staaten zurückzustehen. „Die Pandemie wird enden, wenn die Welt sich entscheidet, sie zu beenden“, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Abend bei der Gesundheits-Konferenz „World Health Summit“ in Berli...

