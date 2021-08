Coronavirus in Wuhan : Wuhan lässt gesamte Bevölkerung auf Corona testen

Wuhan war mit strikten Maßnahmen bislang sehr erfolgreich im Kampf gegen das Coronavirus. Nun geht in der Millionen-Metropole erneut die Sorge um: Die Delta-Variante ist auf dem Vormarsch.

Peking | Als Reaktion auf die sich auch in China verbreitende Delta-Variante des Coronavirus lässt das einstige Pandemie-Epizentrum Wuhan seine gesamte Bevölkerung testen. Wie die staatliche Volkszeitung am Dienstag berichtete, trafen die Behörden der Elf-Millionen-Metropole die Entscheidung, nachdem die ersten drei Infektionen in der Stadt seit gut einem J...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.