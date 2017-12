Himmelskörper auf Umlaufbahn : Doch noch Hoffnung für ersten angolanischen Satelliten

vergrößern 1 von 2 Foto: Dmitri Lovetsky 1 von 2

28.Dez.2017

Der künstliche Himmelskörper sei auf seiner Umlaufbahn. Der in Russland gebaute Satellit war am Dienstag mit einer Zenit-Trägerrakete vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan ins All geschossen worden. Nach einigen Stunden riss der Kontakt aber ab, wobei ein Kurzschluss als Ursache vermutet wurde. AngoSat soll in Angola und im Süden des afrikanischen Kontinents Fernsehen und andere Telekommunikations-Dienstleistungen übertragen.