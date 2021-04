Hubschrauber : Erstflug von „Ingenuity“ über dem Mars erneut verschoben

Keine zwei Kilo wiegt er. Der kleine Hubschrauber „Ingenuity“ sollte eigentlich längst auf dem Mars seinen „Höhenflug“ von drei Metern absolvieren. Wegen technischer Problem wird das erstmla nichts.

Washington | Der erste Hubschrauberflug über einen anderen Planeten ist erneut verschoben worden. In der kommenden Woche solle ein neues Startdatum festgelegt werden für den kleinen Hubschrauber „Ingenuity“, der an Bord des Rovers „Perseverance“ im Februar auf dem Mars gelandet war, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Montag (Ortszeit) mit. Zuvor war als frü...

