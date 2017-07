Schlüsselrolle im Ökosystem : Forscher: Haie für Korallenriffe enorm wichtig

Haie sind für den Erhalt der Korallenriffe an den Küsten Australiens enorm wichtig. Die University of Western Australia in Perth veröffentlichte am Montag Studienergebnisse, die bestätigen, dass die Raubfische eine Schlüsselrolle in dem Ökosystem spielen.