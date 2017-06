Tierkrankheiten : Imker kämpfen erfolgreich gegen Faulbrut bei Bienen

vergrößern 1 von 1 Foto: Karl-Josef Hildenbrand 1 von 1

Deutschlands Imker kämpfen erfolgreich gegen die Bienenseuche Amerikanische Faulbrut: «Deutschland ist Musterschüler, weil wir bezogen auf die Bienenvölker den geringsten Befall haben.»

«Grund dafür ist unser gutes schnelles System gegen eine Ausbreitung der bösartigen Krankheit», sagte der Bienenexperte Stefan Berg von der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) in Veitshöchheim (Bayern) der Deutschen Presse-Agentur.

Die gefährliche Tierkrankheit ist meldepflichtig. Sobald ein Imker den Befall eines Bienenstocks meldet, wird in der Region ein Sperrbezirk ausgewiesen und alle Imker müssen sich beim zuständigen Veterinäramt melden. Es dürfen zudem keine Bienenvölker aus dem Sperrbezirk heraus- oder in ihn hineingebracht werden. Waben und Wachs sowie Futtervorräte dürfen nicht aus den Bienenbeständen herausgeholt werden.

In Deutschland kommt die Faulbrut daher selten vor. «Sie tritt im Ein-Prozent-Bereich auf», sagte Berg, Leiter des LWG-Fachzentrums für Bienen. «In anderen Ländern hat die Krankheit allerdings eine ganz andere Dimension. In Deutschland ist sie konstant da, nimmt aber nicht zu.»

Für Menschen ist die Infektionskrankheit unbedenklich, für Bienen dagegen tödlich, weil es keine Selbstheilung gibt. Das Sporen bildende Bakterium befällt die Brut des Bienenstocks. Ohne eine umfassende Sanierung ist die Bienenseuche das Todesurteil des Stocks.

Hat ein Imker die Faulbrut auf seinem Stand, sagt das übrigens nichts über die Sauberkeit oder seine Kompetenz aus. «Die Faulbrut kann den Besten treffen», sagte Berg. Die Krankheit kann unbemerkt zwischen den Völkern weitergeben werden.

Außerdem haben es auch die Verbraucher selbst in der Hand. Da in Amerika nur die Bakterien mit Antibiotika bekämpft werden, bleiben dort die Sporen im Honig. Sie werden durch das Medikament nicht getötet. Kommen deutsche Bienen nun mit Honig aus Amerika in Kontakt - über ein unverschlossenes, nicht ausgespültes Honigglas in einem Glascontainer beispielsweise - können sie die gefährlichen Sporen in ihren Bienenstock tragen und sie so an die Brut weitergeben.

