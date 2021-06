Forschungspreis : Neue Batterien für Klimaschutz: Körber-Preis für Clare Grey

Gabriella Bocchetti/University of Cambridge/dpa

Gabriella Bocchetti/University of Cambridge/dpa

Eine Forscherin aus Großbritannien hat sich um die Optimierung von Batterien verdient gemacht. Dafür wird sie von der Körber-Stiftung ausgezeichnet.

Hamburg | Die britische Batterieforscherin Clare Grey (56) erhält den mit einer Million Euro dotierten Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft. Grey leistete Pionierarbeit bei der Optimierung von Batterien mit Hilfe der NMR-Spektroskopie, teilte die Körber-Stiftung am Dienstag in Hamburg mit. Diese Methode ermögliche Einblicke in Batterien – ähnlich de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.