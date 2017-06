Nur 26 von 9804 «sehr gut» : Nur jedes 13. Gewässer in Deutschland in gutem Öko-Zustand

Nur rund acht Prozent der Gewässer in Deutschland sind ökologisch in sehr gutem oder gutem Zustand. Wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen hervorgeht, werden von 9804 Flüssen, Seen und Küstengewässern nur 26 als «sehr gut» und 739 als «gut» eingestuft.