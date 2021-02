Raumflug bei SpaceX : US-Arzthelferin soll in den Weltraum fliegen

Hayley Arceneaux steht wohl vor ihrer spannensten Reise. Noch in diesem Jahr macht sie den Abflug gen Weltraum. Es wäre die erste Mission, bei der keiner der Teilnehmer ein bei einer Raumfahrtbehörde angestellter Profi-Astronaut ist.

New York | Eine 29-jährige US-Arzthelferin, die als Kind eine Knochenkrebs-Erkrankung besiegt hat, könnte möglicherweise noch in diesem Jahr in den Weltraum fliegen. Hayley Arceneaux, die an einem Kinderkrankenhaus in Memphis arbeitet, werde Teil der „Inspirati...

