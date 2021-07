Gesundheit : Warmes Ostsee-Wasser: Gefahr von Vibrionen-Infektion steigt

Wie auch in den vergangenen Jahren gibt es nun eine Warnung für Menschen, die in der Ostsee schwimmen wollen. Aufgrund der warmen Temperaturen gibt es nun vermehrt Bakterien in dem Gewässer.

Rostock | Angesichts von Wassertemperaturen um die 20 Grad hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Mecklenburg-Vorpommern auf mögliche Gefahren durch Bakterien in der Ostsee aufmerksam gemacht. „Es muss in der Ostsee mit einem vermehrten Vorkommen an Vibrionen gerechnet werden, die in seltenen Fällen schwere Infektionen verursachen können“, ...

