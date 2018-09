expedition im Nordatlantik : Wo das Eis den Ton angibt

Auf den Spuren der großen Entdecker in der Nordwest-Passage − Reisebericht von einer Grenzerfahrung.

von svz.de

22. September 2018, 16:00 Uhr

So oder zumindest so ähnlich muss es den Polarforschern vor fast 200 Jahren wohl ergangen sein als sie immer wieder aufbrachen, um eine schiffbare Abkürzung über den Nordatlantik zum Arktischen Ozean zu finden − die legendäre und mythische Nordwest-Passage.

Das wird nach der Einfahrt in den kanadischen Arktis-Archipel schnell klar: Der Weg nach Westen ist dicht, blockiert von gewaltigen Eismassen, Ausweichrouten gibt es nicht. Vor Sunden, Kanälen und Meeresstraßen, auch die nach Süden, auf denen frühe Entdecker die Eisbarrieren umfahren haben, türmen sich ebenfalls dicke Korken undurchlässigen Eises. Es gibt kein Durchkommen. „Natur ist Natur“, sagt die Arktis-Expertin Karin Strand und es sollte nicht das letzte Mal auf der Tour sein, „wir können nur auf anderes Wetter hoffen“.

Die Norwegerin ist Expeditionsleiterin an Bord der „MS Fram“. Das Flaggschiff der Reederei „Hurtigruten“, erprobt auf zahlreichen Törns in die Antarktis und die Arktis, will zum ersten Mal in ihrer Geschichte die Nordwest-Passage fahren, „auf den Spuren der großen Entdecker − Kurs West“. Im Kielwasser von Franklin, Ross, Parry oder Amundsen könnten auch heute „nur wenige Schiffe“ durch dieses Gebiet navigieren, so hatten sie das Abenteuer angepriesen. An Bord der „Fram“ sind deshalb 226 Passagiere aus etwa einem Dutzend Ländern, die dafür satte fünfstellige Summen gezahlt haben.

Franklins Spuren wollte die Expedition folgen

Vor allem die Geheimnisse um den britischen Konteradmiral Sir John Franklin haben sie elektrisiert. Am 19. Mai 1845 war der Kapitän voller Zuversicht in London in See gestochen, um endlich das Ziel seiner Sehnsucht zu erreichen und das letzte Stück der sagenumwobenen Nordwest-Passage zu entdecken. Warum und woran genau Franklins Mission scheiterte, ist bis heute nicht vollständig geklärt. Klar ist nur: Alle 134 Mann Besatzung seiner beiden Schiffe kamen ums Leben, obwohl die Dreimastsegler „HMS Terror“ und „HMS Erebus“ als eistauglichste Schiffe ihrer Zeit galten.

Eine karge Notiz, die eine Suchmannschaft im Mai 1859 an der Westküste von King William Island in einem Steinmal entdeckte, gab immerhin ein wenig Aufschluss: Im April 1848 hatten die noch lebenden „105 Seelen“ ihre im Packeis festsitzenden Schiffe aufgegeben, um sich zu Fuß irgendwie zu retten. Ihr Weg führte in den eisigen Tod. Franklin war bereits ein Jahr zuvor, am 11. Juni 1847, gestorben. Erst 2016 wurde das Wrack seiner „Terror“ in nur 24 Meter Tiefe auf dem Grund vor der Südspitze von King Williams Island entdeckt, zwei Jahre zuvor war die „Erebus“ ein ganzes Stückweiter südlich vor einer Halbinsel gefunden worden.

Franklins Spuren wollte die „Fram“-Expedition nun von Grönland aus durch die Baffin Bay zur Einfahrt in den Arktis-Archipel folgen − immer hart auf historischem Kurs. Zuerst durch den Lancaster Sound westwärts nach Beechey Island, wo drei Gräber der ersten Toten aus Franklins Besatzung liegen. Dann weiter durch den Prince Regent Inlet gen Süden, am früheren Handelsposten Fort Ross vorbei bis nach Gjøa Haven. Hier hatte der Norweger Roald Amundsen zwei Jahre überwintert, bevor er 1906 als erster die Nordwest-Passage durchsegelte. Vorbei am Wrack der historischen „Terror“ vor der Küste von King Williams Island, wo Franklins Männer um ihr Leben kämpften, sollte die Expedition dann in Cambridge Bay enden, einem kleinen Zentralort im Westen. Soweit der Plan.

So hatte sich das keiner vorgestellt

Es ist der 6. Tag, als die „Fram“ von Grönland kommend in den Lancaster Sound einfährt und schnell wird klar: Kurs West existiert nur auf den Seekarten. „Auf dieser Expedition geben die Elemente den Ton an: Wetter, Wind und Eis“, hatte es zwar geheißen. Aber so hatte sich das keiner der Expeditionsteilnehmer vorgestellt. Nach Cambridge Bay hat es in diesem arktischen Sommer, Klimawandel hin oder her, noch kein einziges Schiff geschafft. Das war durchaus bekannt. Nur den Passagieren nicht.

Gjøa Haven liegt gut abgeschirmt hinter dicken Eispanzern, die alle Zufahrten wie Pfropfen in der Flasche fest verschließen. Vor Beechey türmen sich die Eismassen zu einer kaum zu durchdringenden Sperre. Zwei Kreuzfahrer, die eine kurzzeitige Lücke genutzt hatten, sitzen seit Tagen im Prince Regent Inlet fest und warten auf Hilfe kanadischer Eisbrecher. Die „Canada Adventure“, ein vergleichbares Schiff, musste mehrfach aus dem Eis befreit werden, berichtet die Crew. Und ein umgebautes ehemaliges russisches Forschungsschiff hat offenbar Grundberührung und liegt ebenfalls fest.

„Die Gewässer sind neu für alle von uns“, sagt Kapitän Ole Johan Andreassen. Es klingt beinahe etwas Mitleid suchend: „Aber wir können nichts machen“. Es ist eine Grenzerfahrung.

Expeditionsleiterin Strand beschwört die Zuversicht: „Wir geben die Hoffnung nicht auf“. Sie steht vor Eiskarten mit lauter roten und orangenen Flächen, die unpassierbare Eisflächen markieren. „Oh, dieses Eis“, stöhnt sie, und fühlt sich ein bisschen wie beim Gucken „in die Kristallkugel“. Von Plan B und C mit völlig neuen Zielorten und Abflughäfen ist die Rede, und scherzhaft auch von einer Alternative D: „Wir überwintern“ – Franklin lässt grüßen. Alles lacht. Aber die große Lockerheit ist verflogen. Gelassenheit ist Anspannung gewichen, der Kapitän ist nicht zu sprechen. Was kann es auch für Lösungen geben, wenn sich die Spuren der großen Entdecker, denen gefolgt werden sollte, so früh im Eis verlieren? Die Croker’s Bay mit Gletschern und frischen Spuren von Eisbären ist von erhabener Schönheit, der man als europäischer Großstädter mit großer Demut begegnet. Und der Eisbär in der Sonne ist zum Glück in sicherer Distanz. Aber historische Spuren, von Franklin und Co.? Fehlanzeige.

Kleine Flugzeuge fliegen die Gäste aus

Die Hoffnungen schwinden bei den Passagieren wie vor 170 Jahren wohl der Optimismus bei der handverlesenen Besatzung Franklins. Der Rückflughafen von Cambridge Bay ist nicht erreichbar, der Ausweich-Airport Resolute von Eis versperrt. Das Schiff dümpelt zwischen Eisschollen, ein paar Robben und Seehunde sorgen kurzzeitig für Ablenkung, es ist ein Spiel auf Zeit. Immerhin: Eine Luftbrücke vom Flugfeld mit Schotterpiste in Point Inlet am Eingang des Lancaster Sounds kann eingerichtet werden. Kleine Propellermaschinen müssen die Gäste ausfliegen. Da immerhin ist es ihnen besser ergangen als den Forschern, die im Eis überwintern mussten oder für immer dort blieben.

Und die Moral aus der Geschichte? Es gibt Naturgewalten, die sind bis heute nicht zu bändigen, auch nicht von einer gut geölten Tourismusindustrie mit ihren Hochglanzversprechungen. „Wir können nichts machen“, sagt der Kapitän zum Abschied, Natur ist und bleibt eben Natur – eine teure Erfahrung.