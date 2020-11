Neue Podcast-Folge „Nachschlag“ : Alles nur Lug und Trug? Wie Hendrik Holt mit Windkraft Millionen verdiente

Er fuhr Bentley, residierte im Adlon, galt als einer der reichsten Norddeutschen. Heute scheint klar: Hendrik Holt ist ein Hochstapler und Betrüger. Wie gelang ihm sein sagenhafter Aufstieg?

von Louisa Riepe

05. November 2020, 14:32 Uhr

Vom gefeierten Multimillionär zum überführten Betrüger – der Fall des Windkraft-Unternehmers Hendrik Holt schlug Wellen weit über Norddeutschland hinaus. Mit seinen Komplizen soll er von Haselünne im Emsland aus Weltkonzerne wie RWE um Millionenbeträge gebracht haben. Wie konnte ihm das gelingen? Und wie wurde er überführt? Das erklärt Journalist Dirk Fisser, der mit seiner Partnerin Nina Kallmeier als einer der ersten darüber berichtete, in dieser Folge "Nachschlag".

In diesem Podcast stellt Moderatorin Louisa Riepe einmal pro Woche ein Thema aus "XL", dem digitalen Wochenend-Paket auf unserer Webseite und in der App, genauer vor. Journalisten erzählen von ihren Recherchen, gewähren Einblick in ihre Erfahrungen vor Ort und beziehen Stellung zu den Themen, die Norddeutschland bewegen.



