Das große Promi-Backen 2021 : Was macht Pâtissier Christian Hümbs aus – altem Brot?

Beim Sat.1-„Promi-Backen“ ist Christian Hümbs der Mann fürs Feine. Was macht er aus altem Brot? Ein Expertengespräch.

Berlin | In der Sat.1-Show „Das große Promi-Backen“, immer mittwochs um 20.15 Uhr, ist Christian Hümbs als Pâtissier der Mann fürs Raffinierte. Was isst der Feinbäcker, wenn er sich abends erden will? Was ist die beste Süßspeise seiner Kindheit? Und was macht ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.