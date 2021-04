Erfolgsautor im Interview : Eine Stunde Schweigen? Anselm Grün gibt Tipps für Familien in der Corona-Zeit

Anselm Grün wird am 14. Januar 1945 als Wilhelm Grün und Sohn eines Kaufmanns geboren und wächst in Junkershausen in der Nähe von München auf. Nach seinem Abitur 1964 in Würzburg wird er noch im selben Jahr Novize in der benachbarten Benediktiner-Abtei Münsterschwarzach und nahm den Namen Anselm nach dem heiligen Anselm von Canterbury an. Bis 1971 studiert Grün Philosophie und Theologie in Bayern und Rom, beschäftigte sich parallel mit Psychologie. 1974 promoviert er und studiert anschließend zwei Jahre lang Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaft, um danach 36 Jahre lang als sogenannter „Cellerar“, als Wirtschaftsverwalter des Klosters zu arbeiten. 1991 gründet er das Recollectio-Haus, das Auszeiten mit psychotherapeutischer und geistlicher Begleitung anbietet.

Heute gilt Bruder Anselm als einer der erfolgreichsten Autoren spiritueller Literatur in Deutschland und Europa. Laut Herder-Verlag finden sich im Verzeichnis lieferbarer Bücher 400 Einträge zum Autoren Anselm Grün. Mehr als 15 Millionen Exemplare seien weltweit verbreitet, übersetzt in mehr als 30 Sprachen. Dabei schreibt Grün, wie er selbst sagt, nur nebenbei, nämlich zwei Mal pro Woche jeweils zwei Stunden. Selbst zu Corona und Quarantäne finden sich aktuelle Publikationen. Daneben ist Grün Herausgeber der Monatszeitschrift „Einfach leben. Ein Brief von Anselm Grün“, die bei Herder erscheint. 2018 empfahl Papst Franziskus Priestern des Bistums Rom, die sich in einer Midlife-Crisis befinden, Grüns Buch „Lebensmitte als geistliche Aufgabe“ zur Lektüre.

Gleichzeitig bietet Grün Managerseminare und Vorträge an. Regelmäßig werden Videos, Fotos und Zitate von ihm online, etwa auf Youtube und Instagram gepostet.